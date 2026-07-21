От продавца до электрика: Куда берут на работу после 60 лет
После 60 лет люди чаще всего работают продавцами, операторами линии, фармацевтами и библиотекарями, заявил НСН Гарри Мурадян.
На фоне дефицита кадров людям старшего возрасте легче найти работу, но для них открыты не все специальности, рассказал НСН руководитель агентства по подбору и развитию персонала «АМАЛКО» Гарри Мурадян.
Согласно исследованию сервиса «Работа.ру», большинство опрошенных россиян не хотят уходить на пенсию слишком рано. Так, 38% участников опроса назвали наиболее подходящим возраст от 51 до 60 лет, а еще 29% заявили, что хотят работать и после 65 лет. Мурадян рассказал, как обстоят дела на рынке труда для этой категории граждан.
«Люди хотят уйти на пенсию, но платят копейки, никто не хочет 17 тысяч рублей в месяц получать. Люди хотели бы ничего не делать, но чтобы деньги капали на карту. Но инфляция большая, пенсия обесценивается. Поэтому выгодно работать, если есть такая возможность. Когда человек становится пенсионером, его никто на работу брать уже не будет. А людей предпенсионников увольнять незаконно просто так. Если такого человека неправильно уволишь, это уголовная ответственность», - отметил он.
Он также раскрыл, какие специальности подходят для людей старшего возраста.
«После 60 лет люди чаще всего работают клиентским менеджером, продавцами, операторами линии, занимаются документами первичными, фармацевтами, библиотекарями трудятся. Вакансий полно, главное, чтобы было минимум физического труда, это довольно простая работа, но которую сложно заменить искусственным интеллектом. На фоне дефицита кадров людям старшего возрасте легче найти работу. Нужны ли пенсионеры маркетологи, юристы, экономисты, айтишники? Сто процентов нет. Нужны ли сварщики, электрики? Да», - рассказал собеседник НСН.
Учесть все особенности, связанные с возрастом сотрудников, в трудовом законодательстве невозможно, поэтому компаниям приходится самостоятельно принимать решения для оптимизации процесса труда. Об этом в комментарии НСН заявил в комментарии руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.
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