Книги про СВО включили в список литературы для школьников России

Для учащихся средних классов выделен специальный блок «Zа наших», содержащий три издания. В него вошли книга «Тени Донбасса» с маленькими историями большой войны, сборник «Неотправленные письма» и труд о символах мужества участников СВО.

Ранее генеральный директор Музея Победы Александр Школьник в беседе с НСН рассказал, что в этом учреждении представили новый сборник главных детских песен.

