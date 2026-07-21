Книги про СВО включили в список литературы для школьников России

Министерство просвещения РФ добавило в перечень патриотической литературы для учащихся школ произведения, посвященные Великой Отечественной войне, СВО и выдающимся деятелям страны. Соответствующий документ изучило агентство РИА Новости.

Ведомство разработало три перечня книг для оснащения школьных библиотек, включая раздел с работами современных авторов. Все рекомендованные издания распределены по трем возрастным группам: для учеников 1–4 классов, 5–9 классов и 10–11 классов. Тематика охватывает разделы о родной земле, исторической памяти, полководцах и защитниках государства.

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Для учащихся средних классов выделен специальный блок «Zа наших», содержащий три издания. В него вошли книга «Тени Донбасса» с маленькими историями большой войны, сборник «Неотправленные письма» и труд о символах мужества участников СВО.

Ранее генеральный директор Музея Победы Александр Школьник в беседе с НСН рассказал, что в этом учреждении представили новый сборник главных детских песен.

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ФОТО: РИА Новости / Станислав Красильников
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