Володин: политизация топливной темы «попахивает пятой колонной»

Политизация топливной темы и демагогия вокруг нее недопустимы и выглядят как происки недругов России. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе обсуждения на пленарном заседании законопроекта о стабилизации топливного рынка, передает ТАСС.

По его словам, подобные вопросы нельзя переводить в политическую плоскость ни при каких обстоятельствах, поскольку это уже «попахивает деятельностью пятой колонны внутри страны». Спикер нижней палаты назвал популизм в этой сфере крайне опасным и разрушительным явлением, призвав поддержать любые предложения, укрепляющие государство и решающие его проблемы.