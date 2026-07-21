Володин: политизация топливной темы «попахивает пятой колонной»
Политизация топливной темы и демагогия вокруг нее недопустимы и выглядят как происки недругов России. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе обсуждения на пленарном заседании законопроекта о стабилизации топливного рынка, передает ТАСС.
По его словам, подобные вопросы нельзя переводить в политическую плоскость ни при каких обстоятельствах, поскольку это уже «попахивает деятельностью пятой колонны внутри страны». Спикер нижней палаты назвал популизм в этой сфере крайне опасным и разрушительным явлением, призвав поддержать любые предложения, укрепляющие государство и решающие его проблемы.
Володин также обратил внимание на действия властей Украины, которые стремятся создать внутреннее напряжение в России. Он подчеркнул, что удары по нефтеперерабатывающим заводам и объектам гражданской инфраструктуры наносятся именно с целью раскола российского общества.
Во вторник, 21 июля, депутаты Госдумы также утвердили поправки в Налоговый кодекс, разработанные правительством для стабилизации цен на топливном рынке. Новый документ вносит корректировки в механизм топливного демпфера и порядок реализации топлива, а также предусматривает возможность выплаты демпфера по средним дистиллятам в период с июля 2026 года по июль 2027 года.
Между тем ФАС возбудила 15 дел против участников рынка нефтепродуктов в регионах России, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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