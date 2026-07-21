В Киеве учительницу оштрафовали за показ мультфильма на русском языке
Учительницу одного из киевских лицеев оштрафовали на 3400 гривен, что эквивалентно 5900 рублей, за демонстрацию фрагмента мультфильма на русском языке. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление офиса языкового омбудсмена Украины Елены Ивановской.
Поводом для наказания послужила жалоба отца одного из учеников, который является ветераном. Родитель указал, что педагог нарушила право детей на получение образования на государственном языке, включив русскоязычный контент. Сама учительница полностью признала свою вину в произошедшем.
По итогам проверки материалов дела был составлен протокол об административном правонарушении. Уполномоченный орган применил к сотруднице школы меру взыскания в виде денежного штрафа, который она оплатила в день вынесения постановления.
Ранее в Британии потребовали запретить показ российского мультсериала «Маша и Медведь», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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