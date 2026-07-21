«Это всего пять экспортеров, поэтому пока это малая доля поставщиков, каких-то кардинальных изменений на рынке не произойдет. Это локальные ограничения, это не так опасно с точки зрения представленности на рынке. Обозначенная продукция – это важная продукция в поставках из Узбекистана. Больше всего мы покупаем томаты и виноград, но зелень тоже активно везут из Узбекистана. Пока это не так критично и для самого Узбекистана, так как это всего пять компаний. В таких случаях компании пойдут навстречу требованиям, внесут корректировки в свою работу», - рассказала она.

Она также объяснила, чем вредно несоблюдение норм в продукции.

«Томатная моль опасна для насаждений. Это речь не о здоровье потребителей. Вредители могут заразить насаждения у нас. Для людей это не опасно, это вред сельскому хозяйству», - добавила она.

Ранее Россельхознадзор направил в Минсельхоз Казахстана обращение с просьбой приостановить отправку в РФ продовольственного подсолнечника, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

