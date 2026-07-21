Вредная моль: К чему приведет локальный запрет на овощи и фрукты из Узбекистана
Томатная моль опасна для насаждений, речь не о здоровье потребителей, заявила НСН Ирина Козий.
Больше всего Россия закупает у Узбекистана томаты и виноград, но ограничения для пяти экспортеров не ударят по рынку, заявила НСН генеральный директор ИА «FruitNews», руководитель проекта «Ягодная академия» Ирина Козий.
Россельхознадзор ограничил ввоз части овощей и фруктов из Узбекистана от пяти экспортеров. Под ограничения попали, в частности, капуста, лук, томаты, свекла, виноград, укроп и петрушка. Ведомство объяснило решение систематическими нарушениями фитосанитарных требований. Чаще всего обнаруживались такие карантинные объекты, как вирус коричневой морщинистости плодов томата, цветочный трипс и южноамериканская томатная моль. Козий раскрыла последствия ограничений.
«Это всего пять экспортеров, поэтому пока это малая доля поставщиков, каких-то кардинальных изменений на рынке не произойдет. Это локальные ограничения, это не так опасно с точки зрения представленности на рынке. Обозначенная продукция – это важная продукция в поставках из Узбекистана. Больше всего мы покупаем томаты и виноград, но зелень тоже активно везут из Узбекистана. Пока это не так критично и для самого Узбекистана, так как это всего пять компаний. В таких случаях компании пойдут навстречу требованиям, внесут корректировки в свою работу», - рассказала она.
Она также объяснила, чем вредно несоблюдение норм в продукции.
«Томатная моль опасна для насаждений. Это речь не о здоровье потребителей. Вредители могут заразить насаждения у нас. Для людей это не опасно, это вред сельскому хозяйству», - добавила она.
Ранее Россельхознадзор направил в Минсельхоз Казахстана обращение с просьбой приостановить отправку в РФ продовольственного подсолнечника, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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