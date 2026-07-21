Фестиваль Outline в Подмосковье отменили из-за угрозы БПЛА

Фестиваль музыки и искусства Outline 2026, запланированный на период с 21 по 27 июля в Московской области, отменен из-за угрозы применения беспилотников. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Команда проекта пояснила, что администрация Талдомского района выпустила официальное распоряжение об отмене события в связи с угрозой беспилотной опасности в регионе проведения. Организаторы подчеркнули, что приложили максимум усилий для сохранения мероприятия и выразили надежду на его возвращение в будущем, уточнив, что информация о возврате билетов будет опубликована позднее.