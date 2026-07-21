Фестиваль Outline в Подмосковье отменили из-за угрозы БПЛА

Фестиваль музыки и искусства Outline 2026, запланированный на период с 21 по 27 июля в Московской области, отменен из-за угрозы применения беспилотников. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Команда проекта пояснила, что администрация Талдомского района выпустила официальное распоряжение об отмене события в связи с угрозой беспилотной опасности в регионе проведения. Организаторы подчеркнули, что приложили максимум усилий для сохранения мероприятия и выразили надежду на его возвращение в будущем, уточнив, что информация о возврате билетов будет опубликована позднее.

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Outline представляет собой многодневный фестиваль, посвященный музыке и искусству. Ранее площадкой для его проведения служила территория бывшего детского лагеря «Салют», расположенного в Талдомском районе в 90 километрах от Москвы.

Ранее народный артист России Никита Михалков заявил, что при проведение фестивалей в период СВО должно быть «чувство меры», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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