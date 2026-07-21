Михаил Ефремов сыграет первую роль в кино после освобождения из колонии
Первая кинематографическая роль после условно-досрочного освобождения из колонии досталась заслуженному артисту России Михаилу Ефремову. Проект под названием «Отец. Еще отец» был представлен 21 июля на очной защите претендентов на государственную поддержку Фонда кино, пишут «Известия».
Режиссером картины выступит Александр Баршак, известный по работам над проектами «Елки-иголки» и «Пилигрим». Бюджет новой ленты в жанре «народной драмеди» составит 130 миллионов рублей, а хронометраж составит 90–100 минут.
По сюжету столичный преподаватель отправляется в город Елец для постановки спектакля, где художественным руководителем театра оказывается его отец, с которым герой ранее не был знаком.
Главную роль учителя исполнит Данила Козловский, а его отца сыграет Михаил Ефремов. В актерский ансамбль также вошли Адам Кумаев, Анна Чиповская, Иван Замотаев, Павел Деревянко и Ирина Безрукова.
Между тем съёмки сериала «Кукольник» с участием Михаила Ефремова перенесли на 2027 года, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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