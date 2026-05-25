Психиатр призвал ввести цензуру в соцсетях для здоровья россиян
Социальные сети – это абсолютное зло для психического здоровья человека, раскрыл НСН Александр Федорович.
Социальные сети не дают человеку ничего, кроме разрушения самоопределения, самодостаточности и десоциализации. Об этом в пресс-центре НСН рассказал врач-психиатр Александр Федорович.
«Социальные сети – это абсолютное зло, потому что я не вижу ни одного аргумента, который мог бы служить в пользу этой идее, кроме того, что это привносит раздор в психическое состояние человека. Это позволяет ему не то, что сбежать, но подменить понятийную базу. И, конечно, уровень того, что нам предлагают социальные сети, катастрофичен. Я говорю о том, что в принципе разрушает когниции и понятия самоопределения и самодостаточности. Я уже не говорю о том, что это механизм, который убивает коллективизм и приводит к десоциализации человека и в принципе не дает вообще ничего, кроме кривого восприятия окружающей среды. Выход очень простой. Самое главное – это регламент и цензура», - заявил он.
Ранее Федорович заявил в пресс-центре НСН, что сегодня пациенты сталкиваются с тотальной гипердиагностикой, когда речь идет о диагнозе «депрессия».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Боярский назвал «чумкой» спектакль «Гамлет» с Юрой Борисовым
- «От сна до стула»: Какие физические болезни возникают от психологических проблем
- «Народный режиссер»: Чем «Грязные деньги» Гая Ричи привлекли российского зрителя
- Дибров придумал оригинальную «вакцину от роскоши» для 16-летнего сына
- Психиатр призвал ввести цензуру в соцсетях для здоровья россиян
- Мэр Энергодара сообщил о массированной атаке дронов ВСУ
- Психиатр заявил о большом числе ошибочных диагнозов «депрессия»
- Только ранние сеансы: Как подход кинотеатров вредит кассе мультфильмов
- Психолог заявила, что каждому пятому пациенту требуется психиатр
- «Ангелы» вместо участковых? Москвичам пообещали «личных врачей»