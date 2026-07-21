«Целый пул проблем»: Почему отменили фестиваль Outline
Здесь пока больше вопросов, чем ответов, зрители будут ждать компенсацию за билеты, заявил НСН Максим Лейкин.
Организаторы и гости столкнулись с нерешаемой ситуацией, поэтому пришлось отменить фестиваль в последний момент, рассказал НСН сооснователь фестиваля электронной музыки TRIP Максим Лейкин.
Фестиваль электронной музыки Outline отменили в связи с угрозой беспилотной опасности в самый последний момент — в первый день. Сегодня там началось расселение гостей, но все мероприятия отменены. Об этом сообщили организаторы. Лейкин предположил, почему так случилось.
«Очень печальная новость. Мне жаль и организаторов, и гостей, которые потратили свои деньги на это. Видимо, есть целый пул проблем и каких-то вопросов, которые оказались нерешенными. Здесь пока больше вопросов, чем ответов. Организатор может компенсировать посетителям возврат билетов, но люди снимали жилье, тратили деньги на дорогу или на бензин. Надежда на то, что пройдет еще какой-нибудь фестиваль электронной музыки, всегда есть. Все не так печально, но события грустные», — отметил он.
Ранее Лейкин объяснил НСН, почему фестивали вытесняют клубы.
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