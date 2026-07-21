Организаторы и гости столкнулись с нерешаемой ситуацией, поэтому пришлось отменить фестиваль в последний момент, рассказал НСН сооснователь фестиваля электронной музыки TRIP Максим Лейкин.



Фестиваль электронной музыки Outline отменили в связи с угрозой беспилотной опасности в самый последний момент — в первый день. Сегодня там началось расселение гостей, но все мероприятия отменены. Об этом сообщили организаторы. Лейкин предположил, почему так случилось.