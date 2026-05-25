«От сна до стула»: Какие физические болезни возникают от психологических проблем

Ольга Софьянова раскрыла НСН, что психологические нарушения влияют почти все физеологические возможности человека.

Есть общие тенденции физических проблем на фоне психологических, которые включают в себя проблемы со сном, дыханием и пищевым поведением. Об этом в пресс-центре НСН рассказала кризисный психолог Ольга Софьянова.

«Расскажу на примере последнего кейса. Ко мне пришла 20-летняя девушка с паническими атаками из-за экзаменов. Какие физиологические нарушения у нее были? Во-первых, это нарушенный сон, плюс нарушенное пищевое поведение, нарушенный стул, мышечная слабость, проблемы с дыханием. Это такие общие тенденции», - рассказала она.

Ранее врач-психиатр Александр Федорович заявил в пресс-центре НСН, что социальные сети не дают человеку ничего, кроме разрушения самоопределения, самодостаточности и десоциализации.


ФОТО: РИА Новости / Денис Абрамов
