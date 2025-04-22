Российские торговые центры крайне негативно относятся к брендам, которые расторгли договоры и покинули российский рынок, их больше никто не ждет в России с распростертыми объятиями, те же, кому удастся вернуться, будут вынуждены соглашаться на условия арендодателей. Об этом НСН заявил президент Союза торговых центров Булат Шакиров.

Zara, Bershka и Stradivarius могут вернуться в Россию уже в этом году. По данным Telegram-канала Mash, через девять месяцев откроются магазины в Екатеринбурге и других городах: такие сроки назвали сотрудникам. Бренды принадлежат испанской корпорации Inditex. В публикации говорится, что после её ухода из РФ в 2022 году закупки товара у компании упали на треть, но в 2025 году Inditex восстановила этот объем. Шакиров заявил, что Inditex будет крайне сложно вернуться на российский рынок.