«Диктовать условия»: Ушедшим брендам будет сложно вернуться в российские ТЦ
Торговые центры трижды подумают, соглашаться ли на сотрудничество с вернувшимися в Россию брендами, этот процесс будет контролировать и государство, сказал НСН Булат Шакиров.
Российские торговые центры крайне негативно относятся к брендам, которые расторгли договоры и покинули российский рынок, их больше никто не ждет в России с распростертыми объятиями, те же, кому удастся вернуться, будут вынуждены соглашаться на условия арендодателей. Об этом НСН заявил президент Союза торговых центров Булат Шакиров.
Zara, Bershka и Stradivarius могут вернуться в Россию уже в этом году. По данным Telegram-канала Mash, через девять месяцев откроются магазины в Екатеринбурге и других городах: такие сроки назвали сотрудникам. Бренды принадлежат испанской корпорации Inditex. В публикации говорится, что после её ухода из РФ в 2022 году закупки товара у компании упали на треть, но в 2025 году Inditex восстановила этот объем. Шакиров заявил, что Inditex будет крайне сложно вернуться на российский рынок.
«Inditex не сохранил за собой никаких помещений. Некоторые из них принадлежат ливанской группе (MAAG и так далее), большую часть взяли в развитие российские компании. К тому же у владельцев торговых центров крайне негативное отношение к тем людям, которые бросили ТЦ и расторгли договоры. Кроме того, премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что по каждому случаю возвращения должна будет принимать решение правительственная комиссия (и я это всецело поддерживаю). Поэтому не думаю, что мы их ждем с распростертыми объятиями. Понятно, что они заинтересованы в том, чтобы вернуться на прибыльный российский рынок, могу подтвердить, что такие переговоры идут. Но я думаю, что каждый собственник ТЦ трижды подумает, возобновлять ли с ними сотрудничество, и правительство будет контролировать процесс. Если раньше они для себя требовали огромные площади и дорогой ремонт, то сейчас ситуация в корне поменялась — владельцы ТЦ сами будут диктовать условия для их возможного возвращения», — сказал Шакиров.
Ранее Шакиров заявил, что в новых и старых торговых центрах сейчас нет какой-то острой проблемы с заполняемостью, так как активно развиваются российские и турецкие бренды, плюс начинают возвращаться западные.
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