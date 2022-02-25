Торговые сети в Москве присоединились к сбору продуктов для беженцев из Донбасса
Более 10 торговых сетей Москвы, в том числе «Азбука вкуса», «Магнит» и «Дикси», присоединились к сбору помощи беженцам из Донбасса. Об этом журналистам заявил директор центра «Мосволонтер» Александр Левит.
По его словам, уже более 900 горожан посетили центр гуманитарной помощи беженцам из ДНР и ЛНР. Левит отметил, что в день приходят порядка 300-400 человек.
«В первую очередь привозят продукты питания с длительным сроком хранения, чтобы они могли доехать до получателей», - сказал Левит.
Также он подчеркнул, что горожане и компании, которые присоединились к акции, доставили уже более 43 тысяч товаров и более 4 тонн продуктов.
Ранее эксперт Ассоциации военных политологов, доктор политических наук, заведующий кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что россияне в основном поддерживают прием беженцев из Донбасса и помогают им.
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