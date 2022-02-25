Торговые сети в Москве присоединились к сбору продуктов для беженцев из Донбасса

По его словам, уже более 900 горожан посетили центр гуманитарной помощи беженцам из ДНР и ЛНР. Левит отметил, что в день приходят порядка 300-400 человек.

«В первую очередь привозят продукты питания с длительным сроком хранения, чтобы они могли доехать до получателей», - сказал Левит.