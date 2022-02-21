Беженцы из Донбасса прибудут в Орловскую область 22 февраля

По его словам, пункты временного размещения уже готовы. Клычков отметил, что для граждан, у которых будет выявлена коронавирусная инфекция, подготовят отдельное место для размещения.

Ранее подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что эвакуацию жителей Донбасса необходимо начинать прямо сейчас, иначе Украина может перекрыть все транспортное сообщение с Россией.

