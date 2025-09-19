Названы регионы, которые лучше всего готовы к отопительному сезону
Ряд субъектов уже без проблем вступил в зиму, поскольку была проведена блестящая подготовка, заявила НСН Татьяна Вепрецкая.
Нижегородская, Мурманская и Свердловская область являются технологическими лидерами в новом отопительном сезоне. Аварии в Подмосковье не должны повториться, рассказала директор НП «Национальный Жилищный Конгресс» Татьяна Вепрецкая в беседе с НСН.
Уже в 20 субъектах РФ начался отопительный сезон. Об этом сообщил глава Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) России Ирек Файзуллин во время Всероссийского форума развития ЖКХ 18 сентября. Вепрецкая подчеркнула, что сразу несколько субъектов продемонстрировали позитивные изменения по сравнению с прошлым годом.
«Я могу указать, какие регионы вводили инновационные технологии для того, чтобы оперативно подготовиться к сезону. Можно назвать ряд субъектов: Татарстан, Мурманская область, Новосибирск, Екатеринбург. В последнем все технологии внедрялись постепенно, а не одним днем, что очень хорошо. Особенно хотела бы отметить Нижегородскую область, где в Нижнем Новгороде не только проводились плановые работы, но и были согласованы дополнительные мероприятия, которые позволили войти в зиму без каких-либо проблем», — отметила она.
В 2024 году одним из самых проблемных регионов была Московская область, где, по данным местных аварийно-восстановительных служб, произошло 1880 утечек на теплопроводах. В январе прошлого года из-за прорыва трубы в Подольске без тепла остались почти 150 тысяч жителей микрорайона Климовск. Вепрецкая добавила, что Подмосковье, судя по подготовке компаний, должно избежать аварий в новом отопительном сезоне.
«Я могу оценить готовность конкретных управляющих компаний, которые не зря проводили работы, формировали некие критерии. Сейчас в Московской области уже создана система, которая моментально отслеживает все заявки, аварийные ситуации, и оперативно помогает принимать решения по дополнительным группам реагирования. Скорее всего, в этом году таких расходов будет минимальное количество, поскольку подготовка была очень детальной и взвешенной», — заверила она.
Ранее директор НП «ЖКХ Контроль» Сергей Сохранов назвал НСН главные условия для гибкого отключения отопления.
