Нижегородская, Мурманская и Свердловская область являются технологическими лидерами в новом отопительном сезоне. Аварии в Подмосковье не должны повториться, рассказала директор НП «Национальный Жилищный Конгресс» Татьяна Вепрецкая в беседе с НСН.



Уже в 20 субъектах РФ начался отопительный сезон. Об этом сообщил глава Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) России Ирек Файзуллин во время Всероссийского форума развития ЖКХ 18 сентября. Вепрецкая подчеркнула, что сразу несколько субъектов продемонстрировали позитивные изменения по сравнению с прошлым годом.