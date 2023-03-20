«Топором на дно!» Спасатель раскрыл секреты коварности весеннего льда

Реки с быстрым течением, проходящие через крупные города, являются самыми опасными для любителей прогулок по льду и зимней рыбалки, заявил в интервью НСН заслуженный спасатель России, советник начальника «Мособлпожспаса» Игорь Томчук.

Ранее стало известно о гибели основателя группы «Cream Soda» Дмитрия Свиргунова, провалившегося под лед вместе с друзьями во время прогулки по реке Волге.