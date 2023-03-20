«Топором на дно!» Спасатель раскрыл секреты коварности весеннего льда

В мартовской воде человек может продержаться не больше десяти минут, при этом реки уже начали вскрываться, сказал в эфире НСН Игорь Томчук.

Реки с быстрым течением, проходящие через крупные города, являются самыми опасными для любителей прогулок по льду и зимней рыбалки, заявил в интервью НСН заслуженный спасатель России, советник начальника «Мособлпожспаса» Игорь Томчук.

Ранее стало известно о гибели основателя группы «Cream Soda» Дмитрия Свиргунова, провалившегося под лед вместе с друзьями во время прогулки по реке Волге.

СМИ: Тело основателя группы «Cream Soda» Свиргунова найдено в Волге
«Наиболее опасные – проточные водоемы, в основном это реки. Например, Клязьма уже во многих местах вскрылась. Здесь играют роль два фактора: во-первых, очень быстрое течение, а, во-вторых, она проходит через крупные промышленные города, где происходят технические сбросы. Люди проваливаются там, где быстротекущие реки. Если пошла плюсовая температура, надо насторожиться: лед начнет быстро намокать, набухать и терять свою прочность. Мало того, что лед подмывается течением снизу, его прогревает солнышко и сразу рыхлеет верхний слой, он становится крайне опасным. Сколько ситуаций было ситуации: здесь лет крепкий, а буквально через 3-4 метра какое-то боковое течение или протока, человек проходит 10 метров и проваливается. Это как игра в одни ворота: кому-то повезло, а кому-то может не повезти», - сказал Томчук.

По его словам, в мартовской воде человек может продержаться не более десяти минут.

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«Температура воды сейчас максимум 3-4 градуса. Провалившись в такую воду, человек может продержаться максимум десять минут, это особо закаленные. А в основном люди погибают от переохлаждения: одежда на нем сразу намокает, и человек топором идет на дно. Сейчас выходить на лед крайне опасно для жизни. Март – это самое напряженное время для спасателей Московской области. С завтрашнего дня пойдет плюс и ночью, и днем, и лед будет еще более опасным. Он уже сейчас опасный – он начинает темнеть, становится рыхлым, сегодня на отдельных водоемах приходилось выгонять рыбаков: рядом промоина, а он сидит я пяти метрах, ловит рыбу. В такой ситуации лед может в любой момент провалиться, а спасти человека в такой ситуации очень и очень непросто, спасатель не всегда окажется рядом», - заключил собеседник НСН.

По данным МЧС, в ходе прогулки по Волге Свиргунова с друзьями под лед провалились пять человек. По горячим следам вытащили двух из них – женщину и мужчину, который скончался в машине «скорой помощи». По данным СМИ, им оказался музыкант из Ярославля Аристарх Ухтомский. В понедельник днем водолазы нашли тело самого Свиргунова. Его брат Роман и их друг Григорий Киселев считаются пропавшими без вести.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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