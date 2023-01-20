В Нижнем Тагиле мужчина потерял сознание и едва не утонул во время крещенских купаний

Мужчина, решивший искупаться в крещенской купели в Нижнем Тагиле, потерял сознание и едва не утонул. Об этом сообщает издание «Реальный Тагил».

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Видеороликом с инцидентом поделилась с редакцией одна из читательниц. ЧП произошло на Тагильском пруду (Нижне-Тагильском водохранилище) вечером 18 января.

На кадрах заметно, как компания мужчин по ступенькам спускается в прорубь, затем одному из становится плохо. По словам очевидицы, пострадавший по имени Дмитрий внезапно потерял сознание. Находившиеся рядом мужчины сразу же вытащили его на берег.

Отмечается, что спасатели прибыли на помощь пострадавшему, когда тот уже пришел в себя. Сейчас жизни мужчины ничего не угрожает.

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Астапкович
ТЕГИ:КрещениеНижний Тагил
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