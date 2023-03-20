СМИ: Тело основателя группы «Cream Soda» Свиргунова найдено в Волге
МЧС Ярославской области подтвердило гибель одного из трех человек, провалившихся по лед на реке Волге, при этом его имя не сообщается.
По данным Telegram-канала Mash, водолазы нашли тело основателя группы «Cream Soda» Дмитрия Свиргунова. Отмечается, что водолазы продолжают искать младшего брата артиста Романа и их друга Григория Киселева.
Ранее в МЧС сообщили, что пять человек провалились под лед в селе Диево-Городище. По горячим следам удалось спасти женщину и мужчину, который скончался в машине «скорой помощи». Под данным Forbes, погиб музыкант из Ярославля Аристарх Ухтомский.
Инцидент произошел в ночь с 19 на 20 марта, когда 10 человек, включая Свиргунова и его друзей, совершали переход через Волгу.
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