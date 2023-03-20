СМИ: Тело основателя группы «Cream Soda» Свиргунова найдено в Волге

МЧС Ярославской области подтвердило гибель одного из трех человек, провалившихся по лед на реке Волге, при этом его имя не сообщается.

По данным Telegram-канала Mash, водолазы нашли тело основателя группы «Cream Soda» Дмитрия Свиргунова. Отмечается, что водолазы продолжают искать младшего брата артиста Романа и их друга Григория Киселева.