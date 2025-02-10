«Нужно отрезвить!»: Ответственность за «мошеннические» кредиты возложат на банки
Банки сегодня зачастую дают кредиты «просто так», поэтому необходимо повысить их риски, заявил НСН Василий Колташов.
Если человек взял кредит под влиянием мошенников, за это должны отвечать банки, заявил НСН экономист Василий Колташов.
Заемщик, обманом вынужденный взять кредит, не будет платить по договору, если кредитор не провел проверку, а по факту хищения было возбуждено уголовное дело, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он отметил, что второе чтение проекта о защите граждан от мошенников, принуждающих брать кредит, намечено на текущую неделю. Колташов назвал это положительным фактором и для экономики в целом.
«Нам необходимо увеличение защиты заемщика при кредитах, которые не являются ипотечными или автомобильными. Дело не только в мошенниках, а в том, что у нас есть легальные почти мошенники – микрофинансовые организации. Такие организации выдают кредиты, а люди потом теряют имущество. Это очень серьезная проблема. Имуществом человек не должен отвечать, если это не кредит на приобретение имущества. Процедура должна быть сложнее, обеспечить кредиты необходимо только доходами. Мошенники просто проскочили в щель», - объяснил он.
По его словам, банки сегодня зачастую дают кредиты «просто так», поэтому необходимо повысить их риски через возложенную ответственность.
«Что касается поправок Госдумы, это должно защитить людей от безответственности банков. Если человеку нужны деньги для покупок, для этого есть кредитная карта. А тут приходит человек занять 500 тысяч рублей, банк соглашается, а деньги могут перевестись мошенникам. Такая форма кредитования небезопасна, банк должен относиться к ней более настороженно. Конечно, банк в таком случае должен нести больший риск. Банки сегодня дают кредиты просто так, так как это обещает прибыль. Людей надо защитить, а банки отрезвить. В микрофинансовых организациях получить такой кредит еще проще. Это огромные последствия для экономики, потому что у нас десятками миллионов измеряется количество людей, у которых есть проблемы с долгами. Если человек действовал под влиянием мошенников, он не должен этот кредит возвращать», - подытожил собеседник НСН.
Граждане будут недовольны, если ввести «паузу» для осуществления финансовых операций, в экстренных случаях банкам придется работать в ручном режиме, заявил ранее председатель правления Ассоциации российских банков Олег Скворцов «Радиоточке НСН».
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