«Нужно отрезвить!»: Ответственность за «мошеннические» кредиты возложат на банки

«Нам необходимо увеличение защиты заемщика при кредитах, которые не являются ипотечными или автомобильными. Дело не только в мошенниках, а в том, что у нас есть легальные почти мошенники – микрофинансовые организации. Такие организации выдают кредиты, а люди потом теряют имущество. Это очень серьезная проблема. Имуществом человек не должен отвечать, если это не кредит на приобретение имущества. Процедура должна быть сложнее, обеспечить кредиты необходимо только доходами. Мошенники просто проскочили в щель», - объяснил он.

По его словам, банки сегодня зачастую дают кредиты «просто так», поэтому необходимо повысить их риски через возложенную ответственность.

«Что касается поправок Госдумы, это должно защитить людей от безответственности банков. Если человеку нужны деньги для покупок, для этого есть кредитная карта. А тут приходит человек занять 500 тысяч рублей, банк соглашается, а деньги могут перевестись мошенникам. Такая форма кредитования небезопасна, банк должен относиться к ней более настороженно. Конечно, банк в таком случае должен нести больший риск. Банки сегодня дают кредиты просто так, так как это обещает прибыль. Людей надо защитить, а банки отрезвить. В микрофинансовых организациях получить такой кредит еще проще. Это огромные последствия для экономики, потому что у нас десятками миллионов измеряется количество людей, у которых есть проблемы с долгами. Если человек действовал под влиянием мошенников, он не должен этот кредит возвращать», - подытожил собеседник НСН.

Граждане будут недовольны, если ввести «паузу» для осуществления финансовых операций, в экстренных случаях банкам придется работать в ручном режиме, заявил ранее председатель правления Ассоциации российских банков Олег Скворцов «Радиоточке НСН».

