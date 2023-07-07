«Отпечаток на качестве»: Трунов пожаловался, что адвокаты плохо защищены законом

«Когда это освещается, то безнаказанно не проходит, бывает реакция, возбуждаются дела. Но у нас дисбаланс: если вы нападаете на сотрудника правоохранительных органов или суда, то это до высшей меры наказание. Когда избивают адвоката, то это считается бытовым преступлением. Нападение в Чечне расследуется как нанесение телесных повреждений… Даже не хулиганство, потому что оно более жесткое. Избиение адвоката, давление на него и воздействие не содержит специфического состава правонарушения, как это имеется в отношении остальных сотрудников суда и правоохранительных органов. Это недоработка законодательства и недооценка роли адвокатуры в судопроизводстве», - сказал Трунов.

Он отметил, что адвокаты знают и понимают, что они не защищены законом в случае преследования или нападения. По словам Трунова, это накладывает отпечаток на качество судопроизводства, так как многие адвокаты опасаются за свою жизнь.

«Адвокаты лучше остальных знают, что они в соответствии с законом не защищены. Они лучше остальных изучали уголовное право и понимают, что если они займут принципиальную позицию и их будут преследовать, то серьезного наказания за это не будет. Это накладывает отпечаток на качество судопроизводства. Кроме только громких разговоров иногда никакого наказания не последует. Если адвоката можно безнаказанно бить, то он сто раз подумает, прежде чем заявить ходатайство. Это бремя, которое ложится на государство», - указал собеседник НСН.

Президент Союза адвокатов подчеркнул, что необходимо изменить систему и квалифицировать нападение на адвоката так же, как нападение на судью. Кроме того, он рассказал, что в группе риска по преследованиям в основном находятся адвокаты, которые занимаются делами об организованной преступности.

«Дискуссия должна смещаться в сторону того, что если оказывается давление, было нападение и иное воздействие на адвоката или члена его семьи, то это должно квалифицироваться так же, как нападение на судью. Адвокат – это неотъемлемая часть судопроизводства. Печальная история, но мы должны делать стратегические выводы, которые касаются качества и справедливости судопроизводства. В наиболее рисковой группе находятся адвокаты, которые занимаются организованной преступностью», - резюмировал Трунов.