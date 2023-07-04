«Почерк западных спецслужб»: МВД Чечни проводит проверку по факту нападения на Милашину и Немова

Министр печати Чеченской Республики Ахмед Дудаев заявил, что в нападении на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова прослеживается «характерный почерк западных спецслужб». Об этом Дудаев заявил РИА Новости.

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МВД по Чечне, в свою очередь, сообщило о проведении проверки по факту нападения, сообщается на официальном интернет-сайте республиканской полиции.

Омбудсмен Северной Осетии Тамерлан Цгоев заверил, что избитых адвоката и журналистку чартером доставят в столицу.

Ранее Немов заявил, что по дороге из аэропорта их автомобиль заблокировали три машины с вооруженными людьми, затем его и Милашину сильно избили, разбили всю технику.

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что необходима жёсткая реакция правоохранительных органов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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