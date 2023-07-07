В Подмосковье неизвестный облил зеленкой адвоката Елену Пономареву
Неизвестные напали на адвоката Адвокатской палаты Московской области Елену Пономареву, женщину облили зеленкой. Об этом сообщили в АПМО.
Инцидент произошел накануне. Злоумышленник облил Пономареву зеленкой на остановке общественного транспорта.
«В результате нападения адвокату причинены телесные повреждения, пострадала сетчатка глаз», — указали в АПМО.
По мнению Пономаревой, инцидент связан с ее профессиональной деятельностью. Как отметили в адвокатской палате, ранее защитнику поступали угрозы в мессенджерах со снимками ее родных, имущества и собаки. Кроме того, принадлежащий Пономаревой автомобиль ранее был облит несмываемой краской, отмечает телеканал «360». Обращения к правоохранителям не дали результатов, установить виновных не смогли.
Совет АПМО планирует обратиться к руководству следственных органов и требовать тщательного расследования совершенных в отношении адвоката преступлений.
Ранее в Чечне неизвестные напали на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова, прибывших на оглашение приговора жене экс-судьи Верховного суда республики Зареме Мусаевой. Пострадавшие были жестоко избиты, Милашину облили зеленкой, напоминает Газета.ру. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью и вреда средней тяжести.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru