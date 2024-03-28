ФСБ пресекла деятельность подпольных оружейников из 48 регионов

Как отметили в ведомстве, правоохранители пресекли преступную деятельность 134 жителей в 48 субъектах, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Крыму и Севастополе, Донецкой Народной Республике. По адресам проживания нелегальных оружейников провели оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.

В ФСБ подчеркнули, что из незаконного оборота было изъято 562 единицы огнестрельного оружия российского и зарубежного производства, гранаты, противотанковые и противопехотные мины, более 80 тысяч патронов. Силовики прекратили деятельность 28 нелегальных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.

Ранее ФСБ задержала в Курске жителя Камчатки, подозреваемого в призывах к убийству участников специальной военной операции, напоминает «Свободная пресса».

