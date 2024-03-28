ФСБ пресекла деятельность подпольных оружейников из 48 регионов
ФСБ, МВД и Росгвардия в январе-феврале пресекли деятельность подпольных оружейников из 48 российских регионов, силовики изъяли более 500 единиц огнестрельного оружия и свыше 30 кг взрывчатых веществ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.
Как отметили в ведомстве, правоохранители пресекли преступную деятельность 134 жителей в 48 субъектах, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Крыму и Севастополе, Донецкой Народной Республике. По адресам проживания нелегальных оружейников провели оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.
В ФСБ подчеркнули, что из незаконного оборота было изъято 562 единицы огнестрельного оружия российского и зарубежного производства, гранаты, противотанковые и противопехотные мины, более 80 тысяч патронов. Силовики прекратили деятельность 28 нелегальных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.
Ранее ФСБ задержала в Курске жителя Камчатки, подозреваемого в призывах к убийству участников специальной военной операции, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru