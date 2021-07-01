Новую волну COVID-19 задерживают вакцинация и дача
Ученые рассказали, что может помешать ранее предсказанному осеннему пику коронавируса.
Математики из Санкт-Петербургского Политехнического университета рассчитали, что пик заболеваемости коронавирусом в Москве придется на середину сентября. Они сделали расчет на основе дифференциальных уравнений с переменными коэффициентами и выявили даже точную дату пика – 19 сентября. Впрочем, бывший главный инфекционист столицы Николай Малышев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» призвал не ориентироваться на эти цифры.
«При всем уважении к математикам, эти прогнозы не очень оправдываются - может быть, и слава Богу. Безусловно, такие факторы как осенняя погода, возвращение граждан из отпусков, начало учебного года могут повлиять, но, учитывая, что кампания по вакцинации у нас более-менее пошла нужным темпом, будем оптимистами: думаю, что за 2,5 месяца будет многое сделано. Дай Бог, чтобы темпы вакцинации сохранялись. Это самое главное. А то у нас любят кампанейщину: «Раз, два, три – начали. Раз, два, три, четыре, пять – закончили». Но пока то, что происходит, внушает оптимизм», - отметил эксперт.
Малышев объяснил, что пока ситуацию с COVID-19 сдерживает традиционное летнее «разобщение» граждан – россияне отправились на дачи.
«Думаю, что в ближайшее время пика не будет. Мы же видим сейчас – да, это как пила – вверх-вниз, но все-таки тенденция идет на снижение. Сейчас у нас разобщение больше. Что ни говори, а большинство наших граждан на дачу отправились. Я по своей даче вижу, что и детей значительно больше, и пожилых людей, которые за ними смотрят, и родители приезжают. И самое главное – не стремиться куда-то ехать и меньше общаться в транспорте. Транспорт стоит на втором месте по числу заражений. В семьях заражаются больше, но для того, чтобы вирус в семьи привезти, чаще всего, надо пообщаться в транспорте», - заявил он.
Такое положение дел может измениться после того, как граждане вернутся из отпусков, заявил «Радиоточке НСН» доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн. По его словам, это «поспособствует заражению граждан и распространению вируса». Но чтобы дать точный прогноз на осень, нужно учитывать множество факторов.
«Вероятность предсказаний вряд ли может быть очень высокой. Это очень сложно, потому что мы не учитываем возникающие мутации, темпы вакцинации, отношение людей к профилактическим мерам. Все это учесть и дать более-менее точный прогноз нелегко. Лично у меня определенного прогноза нет. Я думаю, что выход на новый пик может занять пару месяцев, то есть, возможно, это случится как раз к сентябрю. Темпы вакцинации растут, но этого пока недостаточно. Думаю, что это может не дать особого эффекта, если не будут достигнуты 50% коллективного иммунитета», - пояснил вирусолог.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников в разговоре с «Радиоточкой НСН» предрёк ноябрьскую волну COVID-19.
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