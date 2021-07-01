Новую волну COVID-19 задерживают вакцинация и дача

«Вероятность предсказаний вряд ли может быть очень высокой. Это очень сложно, потому что мы не учитываем возникающие мутации, темпы вакцинации, отношение людей к профилактическим мерам. Все это учесть и дать более-менее точный прогноз нелегко. Лично у меня определенного прогноза нет. Я думаю, что выход на новый пик может занять пару месяцев, то есть, возможно, это случится как раз к сентябрю. Темпы вакцинации растут, но этого пока недостаточно. Думаю, что это может не дать особого эффекта, если не будут достигнуты 50% коллективного иммунитета», - пояснил вирусолог.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников в разговоре с «Радиоточкой НСН» предрёк ноябрьскую волну COVID-19.

