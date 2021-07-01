Новую волну COVID-19 задерживают вакцинация и дача

Ученые рассказали, что может помешать ранее предсказанному осеннему пику коронавируса.

Математики из Санкт-Петербургского Политехнического университета рассчитали, что пик заболеваемости коронавирусом в Москве придется на середину сентября. Они сделали расчет на основе дифференциальных уравнений с переменными коэффициентами и выявили даже точную дату пика – 19 сентября. Впрочем, бывший главный инфекционист столицы Николай Малышев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» призвал не ориентироваться на эти цифры.

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«При всем уважении к математикам, эти прогнозы не очень оправдываются - может быть, и слава Богу. Безусловно, такие факторы как осенняя погода, возвращение граждан из отпусков, начало учебного года могут повлиять, но, учитывая, что кампания по вакцинации у нас более-менее пошла нужным темпом, будем оптимистами: думаю, что за 2,5 месяца будет многое сделано. Дай Бог, чтобы темпы вакцинации сохранялись. Это самое главное. А то у нас любят кампанейщину: «Раз, два, три – начали. Раз, два, три, четыре, пять – закончили». Но пока то, что происходит, внушает оптимизм», - отметил эксперт.

Малышев объяснил, что пока ситуацию с COVID-19 сдерживает традиционное летнее «разобщение» граждан – россияне отправились на дачи.

«Думаю, что в ближайшее время пика не будет. Мы же видим сейчас – да, это как пила – вверх-вниз, но все-таки тенденция идет на снижение. Сейчас у нас разобщение больше. Что ни говори, а большинство наших граждан на дачу отправились. Я по своей даче вижу, что и детей значительно больше, и пожилых людей, которые за ними смотрят, и родители приезжают. И самое главное – не стремиться куда-то ехать и меньше общаться в транспорте. Транспорт стоит на втором месте по числу заражений. В семьях заражаются больше, но для того, чтобы вирус в семьи привезти, чаще всего, надо пообщаться в транспорте», - заявил он.

Такое положение дел может измениться после того, как граждане вернутся из отпусков, заявил «Радиоточке НСН» доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн. По его словам, это «поспособствует заражению граждан и распространению вируса». Но чтобы дать точный прогноз на осень, нужно учитывать множество факторов.

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«Вероятность предсказаний вряд ли может быть очень высокой. Это очень сложно, потому что мы не учитываем возникающие мутации, темпы вакцинации, отношение людей к профилактическим мерам. Все это учесть и дать более-менее точный прогноз нелегко. Лично у меня определенного прогноза нет. Я думаю, что выход на новый пик может занять пару месяцев, то есть, возможно, это случится как раз к сентябрю. Темпы вакцинации растут, но этого пока недостаточно. Думаю, что это может не дать особого эффекта, если не будут достигнуты 50% коллективного иммунитета», - пояснил вирусолог.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников в разговоре с «Радиоточкой НСН» предрёк ноябрьскую волну COVID-19.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДачаКоронавирус
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