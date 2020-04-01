«Только из рук фармацевтов». Лекарства должны доставлять специалисты
Исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей Нелли Игнатьева в эфире НСН предостерегла от потери контроля за качеством лекарственных препаратов в случае их передачи третьим лицам.
Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, разрешающий дистанционную продажу безрецептурных лекарств. Документ рассматривался в приоритетном порядке среди прочих мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией.
В документе отмечается, что аптеки и аптечные сети с лицензиями смогут продавать через интернет любые безрецептурные медикаменты, кроме тех, торговлю которыми ограничивают законы.
Исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей Нелли Игнатьева в эфире НСН рассказала, что вопрос легализации дистанционной продажи препарата обсуждается не первый год. По ее словам, фармацевтическое сообщество и пациентское сообщество считает правильным рецептурные лекарственные препараты отпускать из рук только специалистов и исключительно аптечными организациями.
«Сегодняшняя напряженная ситуация, конечно, требует отдельного внимания по доставке лекарственных препаратов тем нашим пациентам, которые нуждаются в них. Мы поддерживаем доставку рецептурных медикаментов только аптечными организациями, а дальше будем исходить из того, какой механизм нам предложит правительство. Лекарства должны доставляться исключительно фармацевтическими специалистами, или в силу их нехватки медработниками, волонтерами. Но нужно исключить доставку лекарственных препаратов через пункты выдачи заказов. Иначе мы погубим систему контроля за качеством легального обращения лекарственных препаратов», - отметила она.
В принятом законопроекте уточняется, что на аптеки возложена ответственность за подлинность, качество и другие важнейшие параметры препарата. Также известно, что домены аптек, имеющих лицензию на розничную торговлю лекарствами, будут внесены в единый реестр.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- В кабмине предложили продлять нерабочие дни, исходя из ситуации в конкретном регионе
- Путин назвал число россиян, находящихся на карантине из-за COVID-19
- Путин наделил правительство правом вводить режим ЧС
- Нарушение режима карантина обернётся для здоровых россиян крупными штрафами
- Путин: Ситуация с коронавирусом в России становится тяжелее