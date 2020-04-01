«Только из рук фармацевтов». Лекарства должны доставлять специалисты

Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, разрешающий дистанционную продажу безрецептурных лекарств. Документ рассматривался в приоритетном порядке среди прочих мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией.

В документе отмечается, что аптеки и аптечные сети с лицензиями смогут продавать через интернет любые безрецептурные медикаменты, кроме тех, торговлю которыми ограничивают законы.

Исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей Нелли Игнатьева в эфире НСН рассказала, что вопрос легализации дистанционной продажи препарата обсуждается не первый год. По ее словам, фармацевтическое сообщество и пациентское сообщество считает правильным рецептурные лекарственные препараты отпускать из рук только специалистов и исключительно аптечными организациями.