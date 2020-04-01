Фармацевт рассказала, как накажут аптеки за контрафактные лекарства
Исполнительный директор союза «Национальная фармацевтическая палата» Елена Неволина в эфире НСН одобрила поправки в закон об ответственности за продажу нелегальных лекарств в интернете.
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о введении уголовной ответственности за продажу контрафактных лекарств в интернете, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Исполнительный директор союза «Национальная фармацевтическая палата» Елена Неволина в эфире НСН объяснила, что сайты, на которых будут продавать фальсифицированные лекарства, моментально можно будет заблокировать.
«Здесь идет речь не просто о дистанционной продаже в интернете, когда на каком-то сайте выставляются лекарственные препараты. А речь идет о привязке к аптеке, которая имеет лицензию. Ее выдают на конкретный юридический адрес, где осуществляется деятельность. Если это будет касаться фальсифицированных лекарств, то здесь наступит нешуточная ответственность. А если это принесет вред здоровью граждан, то и уголовная. В законе речь идет прежде всего об аптеке, а вот эти нелегальные сайты будет легче закрыть», - рассказала она.
Елена Неволина добавила, что в законе также прописана доставка от аптеки до потребителя, что особенно важно в условиях самоизоляции.
«Мы сейчас говорим, что официально разрешена доставка от аптеки до потребителя, это своевременная мера, учитывая самоизоляцию, чтобы люди лишний раз не выходили в аптеку. Причем рекомендовано выходить в ближайшую аптеку, а там может быть выше цена, либо не будет вообще нужного препарата.
Плюс законопроектом предусмотрено на время эпидемии разрешена доставка и рецептурных препаратов, что тоже очень важно. Но пока рассуждать, как это будет выглядеть, мы не можем. У нас порядок и правила разрабатываются правительством, и пока у нас нет понятия, как получить это разрешение, какие документы надо будет подать, какой орган это будет, видимо Росздравнадзор. А также прочие правила доставки - все должно быть принято в постановлении правительства», - заключила она.
Закон предполагает дополнить статью 238.1 Уголовного кодекса РФ таким квалифицирующим признаком, как совершение указанного преступления с использованием СМИ либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе и через интернет.
В качестве максимального наказания за уголовно-наказуемое деяние предусмотрено лишение свободы на срок от 4 до 6 лет.
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