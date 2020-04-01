Фармацевт рассказала, как накажут аптеки за контрафактные лекарства

Елена Неволина добавила, что в законе также прописана доставка от аптеки до потребителя, что особенно важно в условиях самоизоляции.

«Мы сейчас говорим, что официально разрешена доставка от аптеки до потребителя, это своевременная мера, учитывая самоизоляцию, чтобы люди лишний раз не выходили в аптеку. Причем рекомендовано выходить в ближайшую аптеку, а там может быть выше цена, либо не будет вообще нужного препарата.

Плюс законопроектом предусмотрено на время эпидемии разрешена доставка и рецептурных препаратов, что тоже очень важно. Но пока рассуждать, как это будет выглядеть, мы не можем. У нас порядок и правила разрабатываются правительством, и пока у нас нет понятия, как получить это разрешение, какие документы надо будет подать, какой орган это будет, видимо Росздравнадзор. А также прочие правила доставки - все должно быть принято в постановлении правительства», - заключила она.

Закон предполагает дополнить статью 238.1 Уголовного кодекса РФ таким квалифицирующим признаком, как совершение указанного преступления с использованием СМИ либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе и через интернет.

В качестве максимального наказания за уголовно-наказуемое деяние предусмотрено лишение свободы на срок от 4 до 6 лет.

