Берлин готов передать Украине два Patriot при условии их замены США

Германия рассматривает возможность передачи Украине двух зенитных ракетных комплексов Patriot, однако ставит условие их оперативной замены со стороны США. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в ходе выступления в баварском Эрдинге, сообщает телеканал NTV.

По словам главы военного ведомства, передача возможна только при наличии четких гарантий, что американская сторона восполнит поставленные системы в течение шести-восьми месяцев. Он подчеркнул, что подобное условие обусловлено необходимостью сохранить боеготовность и обеспечить возможность подготовки расчетов внутри бундесвера.