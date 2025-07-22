Берлин готов передать Украине два Patriot при условии их замены США
Германия рассматривает возможность передачи Украине двух зенитных ракетных комплексов Patriot, однако ставит условие их оперативной замены со стороны США. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в ходе выступления в баварском Эрдинге, сообщает телеканал NTV.
По словам главы военного ведомства, передача возможна только при наличии четких гарантий, что американская сторона восполнит поставленные системы в течение шести-восьми месяцев. Он подчеркнул, что подобное условие обусловлено необходимостью сохранить боеготовность и обеспечить возможность подготовки расчетов внутри бундесвера.
Министр добавил, что в случае отсутствия таких систем у Германии на протяжении года или более страна рискует утратить способность обучать персонал по работе с комплексами Patriot. Писториус также напомнил, что, по оценкам, Украина в целом нуждается в пяти таких установках.
14 июля президент США Дональд Трамп заявил о планах направить в Европу 17 систем Patriot. Согласно его заявлению, часть из них в дальнейшем будет передана Украине, а освободившиеся позиции союзников будут восполнены поставками из США, передает «Радиоточка НСН».
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