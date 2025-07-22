На Украине проходят митинги против ослабления антикоррупционных органов

В Киеве и Львове состоялись акции протеста против закона, который, по мнению участников, подрывает независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины. Об этом сообщают украинские СМИ.

По данным издания «Страна», в Киеве митинг прошел на площади возле театра имени Ивана Франко. Инициатором акции выступил Центр противодействия коррупции, ранее призвавший граждан выйти на протест. В Telegram-канале организации было опубликовано сообщение ветерана ВСУ Дмитрия Козятинского, в котором он предложил провести митинг в указанной точке как наиболее близкой к офису президента Владимира Зеленского.

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Аналогичная акция прошла во Львове, сообщил телеканал «Эспрессо Запад». В опубликованных кадрах с места события видно, как участники держат плакаты с надписями «Это не закон — это капитуляция перед коррупцией» и «Мы можем устроить майдан 2.0, хотите?».

23 июля Верховная рада Украины 263 голосами поддержала закон, который, как утверждают критики, фактически лишает НАБУ и САП независимости. Документ уже подписал спикер парламента Руслан Стефанчук. Несколько народных депутатов заявили, что подпись под законом поставил и президент Украины Владимир Зеленский, однако соответствующей информации на сайте Рады пока нет, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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