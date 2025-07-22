На Украине проходят митинги против ослабления антикоррупционных органов

В Киеве и Львове состоялись акции протеста против закона, который, по мнению участников, подрывает независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины. Об этом сообщают украинские СМИ.

По данным издания «Страна», в Киеве митинг прошел на площади возле театра имени Ивана Франко. Инициатором акции выступил Центр противодействия коррупции, ранее призвавший граждан выйти на протест. В Telegram-канале организации было опубликовано сообщение ветерана ВСУ Дмитрия Козятинского, в котором он предложил провести митинг в указанной точке как наиболее близкой к офису президента Владимира Зеленского.