В Пермском крае задержали главу округа по делу о квартирах для сирот

В Пермском крае задержан глава Кочевского муниципального округа по делу о превышении должностных полномочий при закупке жилья для детей-сирот. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По данным следствия, с апреля 2018 по декабрь 2022 года чиновник заключил сделки на покупку 46 квартир в селе Кочево на общую сумму не менее 50 миллионов рублей, выделенных из бюджета Пермского края. На момент возбуждения дела 19 квартир уже были переданы детям по договорам найма.

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СК установил, что жилье приобреталось в домах, не соответствующих требованиям федерального законодательства. Здания имели конструктивные дефекты и иные нарушения, делающие их непригодными для проживания. Помимо этого, при закупке помещений были допущены серьезные нарушения конкурсных процедур.

По мнению следствия, действия главы и других сотрудников администрации привели к нарушению прав детей-сирот на получение благоустроенного жилья из специализированного фонда. Ведомство возбудило уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Евгений Разумный
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