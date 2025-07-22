В Пермском крае задержали главу округа по делу о квартирах для сирот

В Пермском крае задержан глава Кочевского муниципального округа по делу о превышении должностных полномочий при закупке жилья для детей-сирот. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По данным следствия, с апреля 2018 по декабрь 2022 года чиновник заключил сделки на покупку 46 квартир в селе Кочево на общую сумму не менее 50 миллионов рублей, выделенных из бюджета Пермского края. На момент возбуждения дела 19 квартир уже были переданы детям по договорам найма.