В Пермском крае задержали главу округа по делу о квартирах для сирот
В Пермском крае задержан глава Кочевского муниципального округа по делу о превышении должностных полномочий при закупке жилья для детей-сирот. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
По данным следствия, с апреля 2018 по декабрь 2022 года чиновник заключил сделки на покупку 46 квартир в селе Кочево на общую сумму не менее 50 миллионов рублей, выделенных из бюджета Пермского края. На момент возбуждения дела 19 квартир уже были переданы детям по договорам найма.
СК установил, что жилье приобреталось в домах, не соответствующих требованиям федерального законодательства. Здания имели конструктивные дефекты и иные нарушения, делающие их непригодными для проживания. Помимо этого, при закупке помещений были допущены серьезные нарушения конкурсных процедур.
По мнению следствия, действия главы и других сотрудников администрации привели к нарушению прав детей-сирот на получение благоустроенного жилья из специализированного фонда. Ведомство возбудило уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В НАТО призвали привлечь КНР к ответственности за жертвы на Украине
- Французский истребитель Mirage 2000 разбился на Украине
- В Северной Осетии приостанавливают проведение массовых публичных мероприятий
- В Госдуму внесли законопроект о запрете мешать отлову бездомных животных
- В Пермском крае задержали главу округа по делу о квартирах для сирот
- В Воронеже врачи спасли ребенка, проглотившего 48 магнитов
- В ВСУ заявили о резком падении интереса к службе по сравнению с прошлым годом
- Берлин готов передать Украине два Patriot при условии их замены США
- На Украине проходят митинги против ослабления антикоррупционных органов
- «Я просто русский режиссер»: Сокуров о премьере в Венеции и будущем в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru