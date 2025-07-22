СМИ: Зеленский рискует потерять поддержку Запада из-за действий против НАБУ

Действия украинских властей в отношении антикоррупционных институтов могут подорвать доверие Запада и ослабить поддержку Украины в конфликте с Россией. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники и мнение экспертов.

Издание отмечает, что нападки на структуры, такие как Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), вызывают обеспокоенность у стран-партнеров Киева. В WSJ подчеркивают, что западная помощь играет ключевую роль не только в сфере обороны, но и в реализации евроинтеграционного курса, который Украина объявила стратегическим.