СМИ: Зеленский рискует потерять поддержку Запада из-за действий против НАБУ

Действия украинских властей в отношении антикоррупционных институтов могут подорвать доверие Запада и ослабить поддержку Украины в конфликте с Россией. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники и мнение экспертов.

Издание отмечает, что нападки на структуры, такие как Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), вызывают обеспокоенность у стран-партнеров Киева. В WSJ подчеркивают, что западная помощь играет ключевую роль не только в сфере обороны, но и в реализации евроинтеграционного курса, который Украина объявила стратегическим.

СБУ задержала сотрудника НАБУ по обвинению в шпионаже в пользу России

Журнал напомнил, что президент Владимир Зеленский в ходе своей избирательной кампании делал ставку на борьбу с коррупцией, однако последние шаги власти могут противоречить этим обещаниям.

18 июля депутат Верховной Рады Ярослав Железняк сообщил, что парламент поддержал законопроект, который, по его оценке, фактически лишает независимости НАБУ и САП. Позднее он добавил, что документ, предположительно, будет подписан спикером Русланом Стефанчуком и президентом в ближайшее время, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP /ТАСС
ТЕГИ:ЗападУкраинаВладимир Зеленский

Горячие новости

Все новости

партнеры