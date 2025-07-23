В Северной Осетии приостанавливают проведение массовых публичных мероприятий

В Северной Осетии оперативный штаб решил приостановить массовые публичные мероприятия, сообщает Forbes.

Это произошло на фоне поступающей информации об угрозе покушения на жизнь российских военнослужащих и их родственников в ходе несанкционированной акции во Владикавказе. Она инициирована украинскими спецслужбами.

Также оперштаб решил запретить делать съемки военных объектов, критически важной инфраструктуры и мест падения беспилотных летательных аппаратов. Будет усилен досмотр транзитных транспортных средств, перевозимых грузов и личный досмотр граждан за рулем.

:ителей Владикавказа призвали воздержаться от посещения мест с массовым скоплением людей.

