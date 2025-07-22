В Воронеже врачи спасли ребенка, проглотившего 48 магнитов
Врачи Воронежской областной детской клинической больницы №2 провели сложную операцию по извлечению 48 магнитов из желудочно-кишечного тракта двухлетнего ребенка. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
По данным ведомства, в ходе гастроскопии специалистам удалось извлечь из желудка 45 магнитов и металлический шарик. Как пояснил заведующий эндоскопическим отделением Александр Климов, обследование показало, что в брюшной полости находятся еще три магнита, которые нельзя было достать без хирургического вмешательства.
Как уточнил детский хирург Сергей Мясоедов, ребенок проглотил магниты в разное время, из-за чего часть из них уже перешла в кишечник. В процессе перемещения они сцепились между собой, притянув стенки желудка и кишечника, что создало угрозу для жизни малыша.
Хирурги провели операцию, сделав небольшой разрез в брюшной стенке, и удалили оставшиеся инородные предметы. По данным Минздрава, хирургическое вмешательство прошло успешно. Ребенок выписан из стационара и находится под амбулаторным наблюдением, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Воронеже врачи спасли ребенка, проглотившего 48 магнитов
- В ВСУ заявили о резком падении интереса к службе по сравнению с прошлым годом
- Берлин готов передать Украине два Patriot при условии их замены США
- На Украине проходят митинги против ослабления антикоррупционных органов
- «Я просто русский режиссер»: Сокуров о премьере в Венеции и будущем в России
- СМИ: Зеленский рискует потерять поддержку Запада из-за действий против НАБУ
- «Король рока!»: Умер легендарный рок-музыкант Оззи Осборн
- Трамп обвинил Обаму, Байдена и Клинтон в госизмене и сговоре на выборах
- Оззи Осборн умер в возрасте 76 лет
- Блогеру и бойцу поп-ММА Корнею Тарасову удалили глаз после конфликта с девушкой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru