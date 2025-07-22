В Воронеже врачи спасли ребенка, проглотившего 48 магнитов

Как уточнил детский хирург Сергей Мясоедов, ребенок проглотил магниты в разное время, из-за чего часть из них уже перешла в кишечник. В процессе перемещения они сцепились между собой, притянув стенки желудка и кишечника, что создало угрозу для жизни малыша.

Хирурги провели операцию, сделав небольшой разрез в брюшной стенке, и удалили оставшиеся инородные предметы. По данным Минздрава, хирургическое вмешательство прошло успешно. Ребенок выписан из стационара и находится под амбулаторным наблюдением, передает «Радиоточка НСН».

