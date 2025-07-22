В Воронеже врачи спасли ребенка, проглотившего 48 магнитов

Врачи Воронежской областной детской клинической больницы №2 провели сложную операцию по извлечению 48 магнитов из желудочно-кишечного тракта двухлетнего ребенка. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

По данным ведомства, в ходе гастроскопии специалистам удалось извлечь из желудка 45 магнитов и металлический шарик. Как пояснил заведующий эндоскопическим отделением Александр Климов, обследование показало, что в брюшной полости находятся еще три магнита, которые нельзя было достать без хирургического вмешательства.

Рыбу назвали самой полезной едой для ребенка

Как уточнил детский хирург Сергей Мясоедов, ребенок проглотил магниты в разное время, из-за чего часть из них уже перешла в кишечник. В процессе перемещения они сцепились между собой, притянув стенки желудка и кишечника, что создало угрозу для жизни малыша.

Хирурги провели операцию, сделав небольшой разрез в брюшной стенке, и удалили оставшиеся инородные предметы. По данным Минздрава, хирургическое вмешательство прошло успешно. Ребенок выписан из стационара и находится под амбулаторным наблюдением, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РебенокВрачиВоронеж

Горячие новости

Все новости

партнеры