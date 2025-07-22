Фуковский добавил, что Оззи стал легендой рок-музыки еще при жизни.

«Многие музыканты, практически все, кто рос в 70-е, 80-е, да и в 90-е годы, все слушали его альбомы, все слушали Black Sabbath, подбирали его легендарные риффы. Конечно, Осборн это скала, легенда, и нам его будет, очень не хватать. Все мы помним этот прекраснейший сериал, а точнее реалити-шоу «Семейка Осборнов». Это было действительно очень интересно и смешно, как он всех подкалывал. Конечно, я очень расстроен, но тут уже ничего не поделаешь. Король умер, да здравствует король!» - заявил он.

Группа Black Sabbath появилась в 1968 году, а первый альбом выпустила в 1970-м. Самого Оззи Осборна называют крестным отцом хеви-метала.

Последнее шоу легенд хеви-метала прошло в родном городе артиста — Бирмингеме (Великобритания), и длилось около 10 часов. Оззи, несмотря на болезнь Паркинсона, все это время радовал фанатов своими песнями, выступая на черном крылатом троне. На площадке также выступили группы Metallica, Guns N’ Roses, Slayer и другие, а свои видеообращения Оззи передали Мэрилин Мэнсон, Билли Айдол и AC/DC.