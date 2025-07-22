«Король рока!»: Умер легендарный рок-музыкант Оззи Осборн
Программный директор радиостанции ROCK FM Александр Фуковский заявил НСН, что Оззи Осборн оставил неизгладимый след в мире рок-музыки.
Рок-музыкант Оззи Осборн умер в возрасте 76 лет, об этом сообщила его семья. Буквально 5 июля он вместе с группой Black Sabbath сыграл свой последний концерт, который назвал прощальным - музыкант исполнял композиции, сидя на черном троне - в последнее время он уже не мог ходить от болезни Паркинсона.
Программный директор радиостанции ROCK FM Александр Фуковский заявил НСН, что Оззи Осборн оставил неизгладимый след в мире рок-музыки.
«Конечно, это очень печально! На легендарном, как оказалось, действительно последнем концерте выступили практически все знаменитые музыканты и его друзья - это было так тепло и так трогательно! Никто из нас не мог предположить, что это было по-настоящему последнее выступление Оззи Осборна на сцене. Он оставил огромный и неизгладимый след в мире рок-музыки», - отметил он.
Фуковский добавил, что Оззи стал легендой рок-музыки еще при жизни.
«Многие музыканты, практически все, кто рос в 70-е, 80-е, да и в 90-е годы, все слушали его альбомы, все слушали Black Sabbath, подбирали его легендарные риффы. Конечно, Осборн это скала, легенда, и нам его будет, очень не хватать. Все мы помним этот прекраснейший сериал, а точнее реалити-шоу «Семейка Осборнов». Это было действительно очень интересно и смешно, как он всех подкалывал. Конечно, я очень расстроен, но тут уже ничего не поделаешь. Король умер, да здравствует король!» - заявил он.
Группа Black Sabbath появилась в 1968 году, а первый альбом выпустила в 1970-м. Самого Оззи Осборна называют крестным отцом хеви-метала.
Последнее шоу легенд хеви-метала прошло в родном городе артиста — Бирмингеме (Великобритания), и длилось около 10 часов. Оззи, несмотря на болезнь Паркинсона, все это время радовал фанатов своими песнями, выступая на черном крылатом троне. На площадке также выступили группы Metallica, Guns N’ Roses, Slayer и другие, а свои видеообращения Оззи передали Мэрилин Мэнсон, Билли Айдол и AC/DC.
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