В Госдуму внесли законопроект о запрете мешать отлову бездомных животных

Группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по защите семьи Ниной Останиной внесла в нижнюю палату парламента законопроект, направленный на ужесточение контроля за отловом бездомных животных. Документ опубликован в электронной базе законодательных инициатив.

Проект предполагает внесение изменений в закон «Об ответственном обращении с животными» и ряд других федеральных актов. В частности, предлагается установить запрет для граждан и организаций на вмешательство в деятельность специализированных служб, занимающихся отловом животных без владельцев.