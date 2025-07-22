В Госдуму внесли законопроект о запрете мешать отлову бездомных животных
Группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по защите семьи Ниной Останиной внесла в нижнюю палату парламента законопроект, направленный на ужесточение контроля за отловом бездомных животных. Документ опубликован в электронной базе законодательных инициатив.
Проект предполагает внесение изменений в закон «Об ответственном обращении с животными» и ряд других федеральных актов. В частности, предлагается установить запрет для граждан и организаций на вмешательство в деятельность специализированных служб, занимающихся отловом животных без владельцев.
Авторы инициативы отмечают, что действующая правовая база не обеспечивает должного уровня безопасности, особенно для женщин и детей. В пояснительной записке подчеркивается, что отсутствие прямого запрета на препятствование работе отловщиков способствует бесконтрольному размножению бродячих собак и увеличивает риски для населения.
Законопроект разработан в целях охраны жизни и здоровья граждан и направлен на предотвращение инцидентов с участием агрессивных животных в общественных местах, передает «Радиоточка НСН».
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