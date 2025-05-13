Только 19% детей мигрантов допустили до участия в тестировании по русскому языку
Только 19% заявлений на участие в тестировании по русскому языку для детей-мигрантов было одобрено. Такую статистику привела пресс-служба Рособрнадзора в своем Telegram-канале.
Уточняется, что было подано более 1,7 тысяч обращений, но большинство из них получили отказ. Главные причины для таких решений — неправильная подача документов, отсутствие свободных мест в школах и предоставление ложных данных. Из 335 участников, которым разрешили сдачу, прошли тест только 44, а успешно его сдали лишь 26.
С 1 апреля 2025 года дети без российского гражданства должны подтверждать свое владение русским языком, чтобы обучаться в школах. Для первоклассников экзамен состоит целиком из устной части. Ученики старшего возраста также сдают письменный тест. Чтобы успешно его пройти, необходимо набрать минимум 30% баллов.
Ранее в Госдуме предложили платить за информацию о нелегальных мигрантах, напоминает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru