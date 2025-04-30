Аграрии призвали отменить запрет на привлечение мигрантов к сезонным работам
Местных жителей сезонная полевая работа не привлекает из-за ее непродолжительности, заявила НСН руководитель проекта «Ягодная академия» Ирина Козий.
Рабочих рук для сезонных полевых работ в регионах России катастрофически не хватает, это сегодня основная проблема хозяйств, заявила НСН генеральный директор ИА FruitNews, руководитель проекта «Ягодная академия» Ирина Козий.
Минтруд и Минсельхоз поспорили с правительством, попросив отменить постановление кабмина, ограничивающее привлечение мигрантов к выращиванию и сбору овощей в Астраханской области. Документ ограничивает долю иностранных рабочих в 40% на 2025 год, в целом его действие распространяется более чем на 10 регионов (Краснодарский край, Калужскую, Рязанскую области), но в Астраханской области это наиболее критично, пишет РБК.
«Рабочих рук для сезонных полевых работ в регионах России катастрофически не хватает. Многие сокращают площади выращивания или отказываются от части работ, что ведет к сокращению урожая и падению качества выращиваемой продукции. Растет цена продукции, потому что резко выросла стоимость оплаты труда. Большинство хозяйств называют отсутствие рабочих рук основной проблемой текущего сезона», - рассказала она.
По ее словам, местных жителей такая сезонная работа не привлекает из-за ее непродолжительности.
«Если берем мировой опыт, практически везде в сезонных работах участвуют жители соседних стран. Дело в том, что необходимо вести такие работы на протяжении достаточно короткого периода времени. Если говорим, например, о выращивании земляники садовой, пик привлечения сезонных рабочих – это всего от трех до шести недель. Для местных жителей такая работа не очень интересна. Школьников и студентов привлекают от безысходности, когда нет другого варианта. Ягодная отрасль поднимает эту проблему с 2020 года, когда начались антиковидные ограничения», - отметила она.
Производители яблок вынуждены перекладывать увеличение себестоимости на покупателей, в стране не хватает рабочих рук, подорожала логистика и техника, рассказала ранее Ирина Козий «Радиоточке НСН».
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