«Рабочих рук для сезонных полевых работ в регионах России катастрофически не хватает. Многие сокращают площади выращивания или отказываются от части работ, что ведет к сокращению урожая и падению качества выращиваемой продукции. Растет цена продукции, потому что резко выросла стоимость оплаты труда. Большинство хозяйств называют отсутствие рабочих рук основной проблемой текущего сезона», - рассказала она.

По ее словам, местных жителей такая сезонная работа не привлекает из-за ее непродолжительности.

«Если берем мировой опыт, практически везде в сезонных работах участвуют жители соседних стран. Дело в том, что необходимо вести такие работы на протяжении достаточно короткого периода времени. Если говорим, например, о выращивании земляники садовой, пик привлечения сезонных рабочих – это всего от трех до шести недель. Для местных жителей такая работа не очень интересна. Школьников и студентов привлекают от безысходности, когда нет другого варианта. Ягодная отрасль поднимает эту проблему с 2020 года, когда начались антиковидные ограничения», - отметила она.

Производители яблок вынуждены перекладывать увеличение себестоимости на покупателей, в стране не хватает рабочих рук, подорожала логистика и техника, рассказала ранее Ирина Козий «Радиоточке НСН».

