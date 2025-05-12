В Госдуме предложили платить за информацию о нелегальных мигрантах
Депутаты Госдумы Владислав Даванков, Ярослав Самылин и Владимир Плякин, входящие во фракцию «Новые люди», предложили ввести в России «платёж за бдительность». Как сообщает РИА Новости, соответствующее обращение они направили в МВД РФ.
Уточняется, что речь идёт о выплатах гражданам, которые передают в полицию информацию о нарушениях миграционного законодательства, в том числе, об иностранцах, находящихся в России без визы, без регистрации по месту пребывания и без патента на работу.
Выплачивать вознаграждение парламентарии предлагают за счёт штрафа при выдворении нелегалов, который следует увеличить до 100 тысяч рублей, параллельно введя конфискацию имущества нарушителя.
«Половина дохода, полученного государством от штрафа и конфискации... должна передаваться в качестве вознаграждения тому гражданину, чьё обращение в МВД стало основанием для задержания и депортации», - говорится в обращении.
Ранее президент РФ Владимир Путин продлил срок, в течение которого иностранцы и лица без гражданства, находящиеся в стране нелегально, должны урегулировать свой правовой статус или покинуть территорию России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru