«Токсики» и абьюзеры: Психолог назвала «ред флаги» конфликтов на работе

Со своей стороны, профориентолог, политтехнолог Анна Кустова добавила, что компании уже начинают с этим бороться.

«Пока абьюзеры встречаются часто. Но если говорить в парадигме компаний, корпорации будут привлекать к себе психологов, советников, которые будут это отслеживать, видеть истинное лицо человека, они смогут принимать меры. Поэтому процент абьюза на работе снизится», - отметила она.

Абьюзером может быть любой человек с любым уровнем зарплаты, это может быть и руководитель, и обычный рабочий, заявила клинический психолог Яна Булаева в пресс-центре НСН.

