«Токсики» и абьюзеры: Психолог назвала «ред флаги» конфликтов на работе

Яна Булаева заявила НСН, что дискомфорт на работе может говорить о том, что работник стал «жертвой». 

Абьюзер может быть для всех «хорошеньким», но он выбирает какую-то одну жертву и на ней отыгрывается, заявила клинический психолог Яна Булаева в пресс-центре НСН.

«Абьюзер может быть для всех «хорошеньким», но он выбирает какую-то одну жертву и на ней отыгрывается. Поэтому очень часто даже в паре, где есть абьюзер, мы видим красивую картинку: цветы, Мальдивы и так далее. Абьюзер хочет понравиться. На работе абьюзер изолирует свою жертву, не берет на совещания, не берет на конференции, а заслуги присваивает себе. Если вы чувствуете дискомфорт, проанализируете, не являетесь ли вы жертвой», - рассказала она.
Со своей стороны, профориентолог, политтехнолог Анна Кустова добавила, что компании уже начинают с этим бороться.

«Пока абьюзеры встречаются часто. Но если говорить в парадигме компаний, корпорации будут привлекать к себе психологов, советников, которые будут это отслеживать, видеть истинное лицо человека, они смогут принимать меры. Поэтому процент абьюза на работе снизится», - отметила она.

Абьюзером может быть любой человек с любым уровнем зарплаты, это может быть и руководитель, и обычный рабочий, заявила клинический психолог Яна Булаева в пресс-центре НСН.

ФОТО: РИА Новости / Екатерина Лызлова
