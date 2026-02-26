Объявлены номинанты на премию «Ника» за 2025 год

Как сообщили в Российской академии кинематографических искусств, за награду лучшему режиссёру претендуют Феликс Умаров и Сергей Члиянц, а также Бакур Бакурадзе, который попал и в список номинантов на премию за лучшую сценарную работу, вместе Юрием Арабовым и Евгением Водолазкиным, Петром Луцыком и Алексеем Саморядовым.

В категории «Лучшая мужская роль» номинированы Сергей Безруков, Юра Борисов и Константин Хабенский. На награду за «Лучшую женскую роль» претендуют Дарья Екамасова, Светлана Крючкова и Юлия Снигирь.

В список номинантов на премию «Ника» за «Лучший сериал» попали проекты «Аутсорс», «Бар «Один звонок», «Дыши», «Константинополь», «Подслушано в Рыбинске» и «Хроники русской революции».

Церемония вручения премии состоится 23 марта в Театре Моссовета.

Ранее лента режиссёра Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой» выиграла в номинации «Лучший фильм» на премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

