Унижение и критика: Психолог рассказала, как определить абьюзера
26 февраля 202611:39
Ева Никитина
Абьюзер не просто так выбирает жертву, жертвой становится человек с низкой самооценкой, заявила НСН Яна Булаева.
Абьюзером может быть любой человек с любым уровнем зарплаты, это может быть и руководитель, и обычный рабочий, заявила клинический психолог Яна Булаева в пресс-центре НСН.
«Ребенок, который подвергается буллингу, скорее всего, сможет с этим справиться, если у него осознанные родители, учителя, психологи. Если работа не ведется, то жертва думает, что с ним что-то не так. Поэтому на работе в дальнейшем он тоже может подвергаться буллингу. Человек думает, что он не такой какой-то, что ему можно хамить. Абьюзером может быть любой человек с любым уровнем зарплаты. Это может быть и руководитель, и обычный рабочий. Конфликты бывают на работе, но норма – это когда диалог конструктивный. Например, человек опоздал, ему сказали об этом, если повторилось – еще раз сказали. А бывает так, что человек опоздал один раз, а начинается унижение и критика. Абьюзер не просто так выбирает жертву, жертвой становится человек с низкой самооценкой», - рассказала она.
Бороться с буллингом в школах нужно с помощью психологов и «очистки» соцсетей, заявила член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб в пресс-центре НСН.
Горячие новости
- Мединский: Россия и Украина провели обмен телами погибших военнослужащих
- В России призвали ввести психологов в отделениях полиции
- В Петербурге предотвратили теракт против высокопоставленного военного
- Госдума взяла на контроль ситуацию с увольнениями из «Почты России»
- В Новгородской области возбудили дело после ДТП с девятью пострадавшими
- Школа, авиация, МВД: Где чаще всего встречается абьюз на работе
- Унижение и критика: Психолог рассказала, как определить абьюзера
- В Улан-Удэ предотвратили нападение школьника на сверстников
- Почему более 40% россиян подвергаются преследованию со стороны начальства
- Умерла сыгравшая Снежную Королеву актриса Наталья Климова