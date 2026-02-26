Песков: МИД России до сих пор не сформулировал позицию по Совету мира

МИД России пока не сформулировал позицию Москвы по Совету мира и участию в нём. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Сделан под Трампа»: Почему «Совет мира» не посягает на замену ООН

По его словам, у целого ряда государств, в том числе дружественных России, «весьма неоднозначная позиция» по данной организации.

«Они все принимаются во внимание», - заключил представитель Кремля.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что надеется увидеть Россию и КНР в составе Совета мира, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: стоп-кадр с видео
ТЕГИ:МИД РФРоссияДмитрий Песков

Горячие новости

Все новости

партнеры