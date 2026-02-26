Песков: МИД России до сих пор не сформулировал позицию по Совету мира
26 февраля 202613:17
МИД России пока не сформулировал позицию Москвы по Совету мира и участию в нём. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, у целого ряда государств, в том числе дружественных России, «весьма неоднозначная позиция» по данной организации.
«Они все принимаются во внимание», - заключил представитель Кремля.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что надеется увидеть Россию и КНР в составе Совета мира, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Объявлены номинанты на премию «Ника» за 2025 год
- Генерал Болдырев назвал выгоду Пашиняна от присутствия РФ в Гюмри
- Европейским автогигантам пророчат крах из-за Китая в ближайшие 5 лет
- Песков: МИД России до сих пор не сформулировал позицию по Совету мира
- Песков: Дефицит бюджета есть, но это текущие сложности
- Режиссер Пак Чхан Ук возглавит жюри 79-го Каннского кинофестиваля
- Глава МИД Грузии объяснила отказ от санкций против России
- Более 30% россиян испытывают хронический стресс на работе
- В РФ утвердят перечень музыкальных и художественных произведений для детсадов
- «Токсики» и абьюзеры: Психолог назвала «ред флаги» конфликтов на работе