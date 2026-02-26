Более 30% россиян испытывают хронический стресс на работе
26 февраля 202612:30
Ева Никитина
Согласно исследованиям, только 20% работников открыто выступают против агрессии и абьюза руководства, заявила НСН Юлия Цыганкова.
Более 30% россиян испытывают хронический стресс на работе, так как не реагируют на плохие условия и отношение, заявила HR-эксперт, основатель Центра переподготовки и повышения квалификации «Профимейкер» Юлия Цыганкова в пресс-центре НСН.
«Согласно исследованиям, только 20% работников открыто выступают против агрессии и абьюза руководства. Конечно, люди боятся потерять работу, не хотят вступать в конфликты, не верят, что могут добиться правды. Каждый пятый сотрудник предпочитает молчать, даже если видит абсолютную несправедливость. Это негативно влияет на компанию, появляются депрессии, стресс. Более 30% сотрудников испытывают хронический стресс на работе. Многие сотрудники просто не знают своих прав, поэтому молчат», - рассказала она.
Есть отрасли, в которых выгорание достигает очень высокого уровня, это медицина, школы, полиция, заявила клинический психолог Яна Булаева в пресс-центре НСН.
