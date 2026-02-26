Глава МИД Грузии объяснила отказ от санкций против России
26 февраля 202612:39
Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили объяснила отказ республики от санкций в отношении России. Об этом она рассказала в интервью телекомпании «Рустави 2».
По словам главы МИД, Тбилиси «не может и не вводит» антироссийские ограничения.
«Это фактически не окажет никакого эффекта на Россию, но окажет очень большое влияние на Грузию», - подчеркнула Бочоришвили.
Между тем Грузия нарастила импорт сырой нефти из России. В 2025 году республика приобрела около 225,3 тысячи тонн сырья стоимостью $95,8 млн - почти в 21 раз больше, чем годом ранее.
