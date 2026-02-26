Школа, авиация, МВД: Где чаще всего встречается абьюз на работе
26 февраля 202611:48
Ева Никитина
У педагогов очень высокие требования и стандарты, зачастую здесь случаются конфликты с директором или родителями, заявила НСН Юлия Цыганкова.
Психологический терроризм встречается в основном в сферах деятельности, где очень высокие нагрузки и высокая ответственность, заявила HR-эксперт, основатель Центра переподготовки и повышения квалификации «Профимейкер» Юлия Цыганкова в пресс-центре НСН.
«Психологический терроризм имеет место в основном в сферах деятельности, где очень высокие нагрузки и высокая ответственность. Согласно исследованиям, это зачастую сфера образования, в школах, где у педагогов очень высокие требования и стандарты. Зачастую здесь случаются конфликты с директором или родителями. Также это авиация, правоохранительные органы, сфера здравоохранения, где у врачей перегрузы и большая ответственность. Конечно в таких сферах конфликты, сложности, различные виды абьюза встречаются чаще», - рассказала она.
Абьюзером может быть любой человек с любым уровнем зарплаты, это может быть и руководитель, и обычный рабочий, заявила клинический психолог Яна Булаева в пресс-центре НСН.
