До 10 тысяч жителей Белгорода остались без света в результате атак ВСУ В МИД РФ назвали требования к кандидатуре нового генсека ООН Новый раунд переговоров США и Ирана стартовал в Женеве Инсульт стал причиной смерти актера театра и кино Владимира Довжика Минкультуры назвало важным шагом соглашение между Михайловским и Севастопольским театрами