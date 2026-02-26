Песков: Дефицит бюджета есть, но это текущие сложности

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил ситуацию с дефицитом бюджета в стране. Об этом он рассказал журналистам.

По словам представителя Кремля, российский лидер Владимир Путина «держит руку на пульсе» в этом вопросе.

«Действительно, дефицит есть, но это текущие сложности», - отметил Песков.

По его словам, макроэкономическая стабильность позволяет решать эти вопросы, предпринимая необходимые шаги.

Между тем экс-министр экономики России Андрей Нечаев заявил НСН, что дефицит бюджета, возможное ослабление рубля и санкции снова делают инфляцию вызовом года для большинства семей, предпосылок для ее снижения нет.

