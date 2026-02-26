В РФ утвердят перечень музыкальных и художественных произведений для детсадов

Минпросвещения России утвердит перечни музыкальных и художественных произведений для детских садов. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов, передает РИА Новости.

Министр на торжественной церемонии открыл Год дошкольного образования в РФ.

«Обновим и сделаем обязательными перечни музыкальных, художественных произведений и произведений искусства», - сказал Кравцов.

Кроме того, будут созданы перечни художественной литературы для слушания и анимационных фильмов.

Ранее глава Минпросвещения анонсировал создание перечня игр и игрушек для детсадов, которые будут соответствовать традиционным ценностям и способствовать развитию ребенка.

ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
