«Если есть какая-то проблема в коллективе, надо идти в отдел кадров. Конечно, нужно собирать доказательства, что вас преследуют. Потому что материалы в поддержку заявления должны быть. Это могут быть письменные доказательства. Например, если вы считаете, что вам неправильно ставят задачу, просите делать это в письменном виде. Это может быть видео, если кто-то на вас кричит. Вы можете сказать, что сейчас начнете запись, чтобы потом разобраться, кто прав. У нас абсолютно подготовленное законодательство, чтобы отстоять свои права. Это и административная ответственность, и уголовная, это может быть компенсаций труда, восстановление на работе с выплатой за все пропущенные дни», - пояснила она.

В России набирает обороты тревожный тренд: все чаще сотрудники увольняются без поиска нового места работы из‑за стресса, профессионального выгорания и травли в коллективе. По данным СМИ на февраль 2026 года, с моббингом на рабочем месте сталкивались 76% работников российских компаний, причём наиболее распространён случай травли со стороны непосредственного руководителя.

Ранее заслуженный адвокат России Людмила Айвар заявила НСН, что нужно взыскивать штрафы за буллинг в пользу пострадавших от него, а также работать над правильным воспитанием детей в семьях, чтобы они не вырастали жестокими и не копировали поведение родителей.

