Николу Пашиняну пока еще выгодно присутствие российских военных в Гюмри на случай чрезвычайных ситуаций и на фоне напряженности с тем же Азербайджаном и Турцией. Об этом НСН рассказал экс-главком Сухопутных войск России, генерал армии Владимир Болдырев.

У Армении нет никаких планов относительно 102-й российской военной базы, Ереван и Москва являются близкими партнерами, заявил армянский премьер Никол Пашинян в Варшаве на встрече с иностранными послами, дипломатами и представителями аналитических центров в Институте международных отношений Польши, передает «Арменпресс». Болдырев напомнил, какие задачи сейчас выполняют россияне на военной базе в Гюмри, о которой говорил Пашинян.

«Российские военные на военной базе в Гюмри стоят на наших южных рубежах СНГ, выполняют договорные обязательства с государством, на территории которого находятся. Там граница со страной НАТО – Турцией. Поэтому наше присутствие там важно, там есть наш вероятный противник. Ну, а потом это Южный Кавказ, а мы знаем, какая сейчас там обстановка, в Азербайджане, в Армении», - рассказал он.