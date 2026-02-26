Генерал Болдырев назвал выгоду Пашиняна от присутствия РФ в Гюмри
Владимир Болдырев заявил НСН, что, несмотря на давление американцев и Турции, Пашинян пока не собирается выпроваживать российских военных из Гюмри.
Николу Пашиняну пока еще выгодно присутствие российских военных в Гюмри на случай чрезвычайных ситуаций и на фоне напряженности с тем же Азербайджаном и Турцией. Об этом НСН рассказал экс-главком Сухопутных войск России, генерал армии Владимир Болдырев.
У Армении нет никаких планов относительно 102-й российской военной базы, Ереван и Москва являются близкими партнерами, заявил армянский премьер Никол Пашинян в Варшаве на встрече с иностранными послами, дипломатами и представителями аналитических центров в Институте международных отношений Польши, передает «Арменпресс». Болдырев напомнил, какие задачи сейчас выполняют россияне на военной базе в Гюмри, о которой говорил Пашинян.
«Российские военные на военной базе в Гюмри стоят на наших южных рубежах СНГ, выполняют договорные обязательства с государством, на территории которого находятся. Там граница со страной НАТО – Турцией. Поэтому наше присутствие там важно, там есть наш вероятный противник. Ну, а потом это Южный Кавказ, а мы знаем, какая сейчас там обстановка, в Азербайджане, в Армении», - рассказал он.
Напомним, что скоро на юге Армении будет проложен «Маршрут Трампа» (американского президента Дональда Трампа. – Прим. НСН) по Зангезурскому коридору, то есть появится и американское присутствие. В связи с этим Болдырев уточнил, что давление на премьера Армении по поводу российского присутствия уже активно идет.
«Турки и американцы уже давят на Пашиняна по поводу нашего военного присутствия в Гюмри. Но Пашиняну пока невыгодно, чтобы мы уходили оттуда. Для этого есть много причин. Например, из-за того же Азербайджана и той же Турции. Ведь сейчас может произойти всякое. И потом наличие российского военного контингента не ослабляет, а укрепляет позиции того же Пашиняна, мы же там ни на что не претендуем», - рассказал он.
Ранее руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов говорил НСН, что даже при развитии проекта, в рамках которого Зангезурский коридор станет «Маршрутом Трампа», США не введут своих военных в Армению, так как ухудшение отношений с РФ им сейчас ни к чему.
