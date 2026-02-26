Европейским автогигантам пророчат крах из-за Китая в ближайшие 5 лет
Илья Плисов напомнил НСН, что уже сегодня Ford покупает китайские двигатели, а Audi закупает китайское программное обеспечение, да и в целом Китай выигрывает за счет цены и технологичности.
Автомобильный рынок уверенно захватывают китайцы, их технологии серьезно опережают технологии европейских гигантов, чей бизнес действительно уже под угрозой. Об этом НСН рассказал заместитель генерального директора «ЕвроАвто», член правления Союза Автосервисов Илья Плисов.
Крупнейшие немецкие автопроизводители - BMW, Volkswagen и Mercedes-Benz - могут столкнуться с такими масштабными изменениями в отрасли, что к концу десятилетия не сохранят прежнюю структуру бизнеса, заявил президент Кильского института мировой экономики Мориц Шуларик в эфире программы Caren Miosga. Он объяснил это периодом глубокой трансформации, связанной с электрификацией, цифровизацией и усилением глобальной конкуренции. Плисов подтвердил, что рынок упорно и стремительно захватывает Китай.
«Не только в России, но и в Европе акценты сместились в сторону китайской продукции. Мы видим, как закрываются заводы Volkswagen и Audi, и как на их места приходят китайские производители. Технологии, применяемые сегодня в Китае, особенно в области современных систем управления и автономного вождения, уже заметно опережают текущие возможности традиционных европейских автопроизводителей. И старые рынки (такие как Европа), и новые (например, Дубай) все активнее выбирают китайский автопром», - уточнил он.
По словам Плисова, в основе мировой экспансии китайского автопрома лежит цена, которая складывается из нескольких факторов.
«Это высокий уровень автоматизации производства и исторически сложившаяся дешевизна рабочей силы. Кроме того, Китай долгие годы пользовался относительной свободой в части заимствования чужих идей. Играет роль и отсутствие жесткого регулирования, которое существует в США и Европе и мощная государственная поддержка. Именно это регулирование сыграло злую шутку с европейскими производителями - они безнадежно отстали. Только недавно автопроизводители перестали устанавливать кассетные магнитолы, а Китай же в это время выкатил на самых доступных моделях целую феерию электроники: камеры по кругу, современные мультимедиа и зачатки автопилота. Сегодня уже традиционные автогиганты используют китайские технологии: Ford размещает заказы на двигатели в Китае, а Audi закупает китайское программное обеспечение», - рассказал он.
Собеседник НСН отметил, что с одной стороны, для потребителя здесь кругом одни плюсы, так как «китайцы» стали просто «гаджетами на колесах», однако есть и существенные минусы.
«Ситуация выглядит позитивно: рынок развивается, автомобиль превращается в «гаджет на колесах». Цены не растут стремительно, и за более скромные деньги можно получить технологичную машину. Однако рынок постепенно отходит от высоких стандартов сервиса. Ремонт уступает место замене — процветает идея «купи новый, а не чини старый». Что касается прогнозов на ближайшую пятилетку, то уже сегодня мы видим сворачивание производств и падение прибыли. Это неизбежно приведет к потере значительной доли рынка и отказу от многих моделей, в которых европейцы более неконкурентоспособны. Звезда нового автомобильного мира взошла с красного китайского флага», - подытожил он.
Ранее глава Союза автомобильных дилеров России Вячеслав Жигалов заявил НСН, что производителям Volga нужно будет прыгнуть выше головы, чтобы попытаться конкурировать с китайскими автобрендами на российском рынке.
