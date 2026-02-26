Автомобильный рынок уверенно захватывают китайцы, их технологии серьезно опережают технологии европейских гигантов, чей бизнес действительно уже под угрозой. Об этом НСН рассказал заместитель генерального директора «ЕвроАвто», член правления Союза Автосервисов Илья Плисов.

Крупнейшие немецкие автопроизводители - BMW, Volkswagen и Mercedes-Benz - могут столкнуться с такими масштабными изменениями в отрасли, что к концу десятилетия не сохранят прежнюю структуру бизнеса, заявил президент Кильского института мировой экономики Мориц Шуларик в эфире программы Caren Miosga. Он объяснил это периодом глубокой трансформации, связанной с электрификацией, цифровизацией и усилением глобальной конкуренции. Плисов подтвердил, что рынок упорно и стремительно захватывает Китай.

«Не только в России, но и в Европе акценты сместились в сторону китайской продукции. Мы видим, как закрываются заводы Volkswagen и Audi, и как на их места приходят китайские производители. Технологии, применяемые сегодня в Китае, особенно в области современных систем управления и автономного вождения, уже заметно опережают текущие возможности традиционных европейских автопроизводителей. И старые рынки (такие как Европа), и новые (например, Дубай) все активнее выбирают китайский автопром», - уточнил он.

По словам Плисова, в основе мировой экспансии китайского автопрома лежит цена, которая складывается из нескольких факторов.