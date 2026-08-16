СМИ: Украина израсходовала ракеты-перехватчики для Patriot
Киев исчерпал запас ракет-перехватчиков для зенитных ракетных комплексов Patriot, которые были предоставлены США, сообщает газета Financial Times.
Расчеты противовоздушной обороны Украины не смогли использовать Patriot для отражения последних ударов из-за отсутствия необходимых боеприпасов для пусковых установок. Украинские чиновники указали, что страна уже израсходовала небольшое количество перехватчиков, которые предоставил Вашингтон, в течение последних недель.
Ранее стало известно, что США опасаются утечки технологий Patriot при передаче лицензии Киеву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Аферисты предлагают выплаты за сбои в работе банков и операторов связи
- СМИ: На подлёте к Москве уничтожили больше 120 беспилотников ВСУ
- Одиноких мужчин не пускают на пляжи и в клубы Турции
- СМИ: Украина израсходовала ракеты-перехватчики для Patriot
- Страны Персидского залива недовольны подходом Трампа к конфликту с Ираном
- СМИ: Отпуск Макрона на фоне пожаров во Франции вызвал критику
- Собянин: 65 беспилотников, летевших на Москву, сбиты за последний час
- СМИ: В Юго-Восточной Азии усилилось сомнение в способности США сдерживать КНР
- Южная Корея предложила КНДР переговоры о прекращении войны
- Пассажиры рейса Москва — Хургада ждут вылета больше 10 часов