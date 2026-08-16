СМИ: Украина израсходовала ракеты-перехватчики для Patriot

Киев исчерпал запас ракет-перехватчиков для зенитных ракетных комплексов Patriot, которые были предоставлены США, сообщает газета Financial Times.

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Расчеты противовоздушной обороны Украины не смогли использовать Patriot для отражения последних ударов из-за отсутствия необходимых боеприпасов для пусковых установок. Украинские чиновники указали, что страна уже израсходовала небольшое количество перехватчиков, которые предоставил Вашингтон, в течение последних недель.

Ранее стало известно, что США опасаются утечки технологий Patriot при передаче лицензии Киеву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Bernd Wüstneck / dpa
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