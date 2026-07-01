Ситуацию не спасает: Растет стоимость поставляемого из Белоруссии в РФ бензина

Это происходит в условиях высокого спроса и нехватки топлива в некоторых российских регионах. За неделю стоимость АИ-92 НПЗ Белоруссии выросла на 6%, с начала мая — почти в 1,8 раза. По словам экспертов, повышенный интерес к белорусским поставкам вызван более предсказуемыми сроками исполнения контрактов, хотя существенно изменить ситуацию на рынке РФ они не способны.

По оценкам участника рынка, два белорусских НПЗ теоретически способны обеспечить топливом Московский регион, но их мощности ограничены, поэтому потенциал поставок для всей страны небольшой.

Аналитики отмечают, что на внутреннем рынке сохраняется недостаток предложения на фоне сезонного роста спроса, поэтому интерес к импорту вполне понятен, но перспективы поставок зависят от логистики и экономики сделок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия готова импортировать нефтепродукты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

